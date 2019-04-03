2019-04-03T16:22:12+03:00
Происшествия

Под Липецком из-за подожженной машины едва не сгорел дом

Пожар случился в Хлевенском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Пожар обошелся без жертвПожар обошелся без жертвФото: УГПСС Липецкой области
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В Липецкой области поджог автомобиля едва не обернулся трагедией. ЧП случилось минувшим вечером, 2 апреля, в селе Фомино-Негачевка в Хлевенском районе. В 17.15 на пульт спасательного поста села Дмитряшевка поступило сообщение о поджоге автомобиля.

ВАЗ «2108» подожгли неизвестные у дома №7 на улице Куток. На место происшествия сразу выехали спасатели и пожарные. На момент их прибытия, вся машины была полностью охвачена огнем, причем пламя успело перекинуться на надворные постройки.

Еще немного и огонь мог распространиться на жилой дом. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГПСС, в результате грамотных действий личного состава ОПСП распространения огня на дом не допустили. К счастью, происшествие обошлось без жертв. Виновных в пожаре ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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