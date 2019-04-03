Под Липецком загорелась свалка покрышек

СЕГОДНЯ 17:05 2019-04-03T17:09:05+03:00

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В эту среду, 3 апреля, в Ельце случился пожар. Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в одном из районов города горела несанкционированная свалка покрышек. На место происшествия выехало 1 отделение пожарно-спасательной части. Площадь возгорания - 20 кв.м. Пожарные ликвидировали огонь.

Фото группа Вконтакте "ДТП Елец"Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Жителей Ельца напугал густой черный дым, поднимающийся над городом. Горожане выложили фото в группу "ДТП Елец". Комментаторы возмутились, мол, что за вредители устраивают пожары. Горожане не забыли помянуть добрым словцом и тех, кто поджигает траву и не следит за распространением огня.

Напомним, в случае происшествия звонить по номеру "112" или "01". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно как с мобильных, так и со стационарных телефонов.

Фото группа Вконтакте "ДТП Елец"Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU