2019-04-03T17:55:19+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Регион заинтересован в развитии отношений с Республикой Беларусь»

Липецкую область с визитом посетила делегация из Беларуси
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Врио главы региона Игорь Артамонов сегодня встретился с министром антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Владимиром Колтовичем. В программе двухдневного визита белорусской делегации - посещение ПАО «НЛМК», проведение B2B встреч и переговоры представителей бизнеса в Липецкой ТПП, поездка в Елец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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