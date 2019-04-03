Игорь Артамонов: «Регион заинтересован в развитии отношений с Республикой Беларусь»

СЕГОДНЯ 17:55 2019-04-03T17:55:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Врио главы региона Игорь Артамонов сегодня встретился с министром антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Владимиром Колтовичем. В программе двухдневного визита белорусской делегации - посещение ПАО «НЛМК», проведение B2B встреч и переговоры представителей бизнеса в Липецкой ТПП, поездка в Елец.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU