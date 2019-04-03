Стало известно, как будет выглядеть Центральный рынок в Липецке

СЕГОДНЯ 18:01 2019-04-03T18:30:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Центральный рынок в Липецке ждут большие перемены. В эту среду, 3 апреля, в областной администрации рассмотрели концепцию реконструкции объекта. Уже появился проект. После преобразований Центральный рынок станет совершенно другим. Как сообщили в пресс-службе, работы могут начаться уже совсем скоро.

Так будет выглядеть Центральный рынокФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Напомним, что о превращениях рынка заговорили после того, как здесь побывал врио губернатора Игорь Артамонов. Затем рынок посетила комиссия во главе с заместителем руководителя региона Дмитрием Аверовым. Стало понятно, что перемены неминуемы. Уже тогда члены комиссии акцентировали внимание на том, что объект должен быть выполнен в едином стиле и логике, с зонированием пространства.

Так будет выглядеть Центральный рынокФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Так будет выглядеть Центральный рынокФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU