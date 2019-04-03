2019-04-03T19:21:57+03:00
Общество

В этом году в Липецке построят 7 ясельных корпусов

А школу на улице 50 лет НЛМК должны сдать в июле
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке к детским садам пристраивают ясельные корпусаВ Липецке к детским садам пристраивают ясельные корпусаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим днем, 3 апреля, врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов проинспектировал строительство социальных объектов в областном центре. Сначала он посетил школу в районе Манежа. Здание планируют сдать уже этим летом. 1 сентября школа на 800 мест должна принять первых учеников.

Объект готов на 70%. Здание еще не подключили к постоянной схеме подачи электроэнергии. Врио поручил мэрии исправить эту ситацию. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, согласно контракту школа должна быть построена к 15 июля.

Далее врио отправился на стройки ясельных корпусов детских садов №17 и №30. Там строительство идет по графику. Объекты должны сдать до 1 сентября. Кстати, в этом году в Липецке построят 7 ясельных корпусов на 945 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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