В четверг в Липецке дождь, мокрый снег и северный ветер

СЕГОДНЯ 19:32 2019-04-03T19:33:18+03:00

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В четверг, 4 апреля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Днем в регионе небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами налипание мокрого снега. Ветер того же направления 6-11 м/с. Столбик термометра поднимется до +6 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт.ст.

В пятницу, 5 апреля, в Липецке будет пасмурно. Ночью около 0 градусов. Днем до 3 градусов выше ноля. Синоптики предсказывают осадки. Ночью местами мокрый снег. Днем в областном центре дождь. Ветер переменных направлений 4-6 м/с. Атмосферное давление - 753 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU