В Липецке женщина-полицейский остановила напавшего на пенсионерку грабителя

СЕГОДНЯ 09:08 2019-04-04T09:08:43+03:00

«А для чего я еще ношу погоны, если не для того, чтобы помогать гражданам?»

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В Липецке сотрудница полиции случайно стала свидетелем уличного ограбления. Следователь отдела по расследованию преступлений городского отдела полиции №7 Кристина Швецова проезжала на машине мимо остановки у торгового центра.

Внезапно следователь заметила, как к стоявшей на остановке старушке подбежал мужчина, отнял сумку и стал убегать. Кристина Швецова с супругом Артемом Васильевым погнались за грабителем, перекрыли ему дорогу и вызвали полицию. Мужчине удалось вырваться, но супруги снова его догнали. Вскоре подоспели сотрудники полиции.

Негодяя доставили в отдел, а сумку с деньгами и документами забрали и вернули пенсионерке. Грабителем оказался опасный рецидивист – 26-летний мужчина, который уже сидел за тяжкое преступление.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, Кристина Швецова работает следователем совсем недавно, около полутора лет. Ей нравится помогать людям, поэтому она и выбрала такую сложную профессию, и остаться в стороне от чужой беда она просто не могла.

– В этот момент я даже и не думала об опасности, мне просто хотелось помочь женщине, – отвечает следователь на вопрос, не страшно ли было гнаться за опасным грабителем, который мог напасть на преследователей. – На моих глазах было совершено преступление в отношении пожилого человека, я не могла остаться в стороне, ведь я сотрудник органов внутренних дел! А для чего я еще ношу погоны, если не для того, чтобы помогать гражданам?

За задержание злодея молодого следователя ждет поощрение, а уличный грабитель предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU