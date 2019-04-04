В Липецке банда подростков обокрала сетевой магазин

СЕГОДНЯ 09:25 2019-04-04T09:25:41+03:00

В Липецке и Ельце раскрыли кражу и грабеж в магазине Фото: Лия МУРАДЬЯН

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В Липецке поймали банду подростков, которая обокрала сетевой магазин на улице Тамбовской. Кража произошла еще 25 марта, в полицию обратился директор магазина и рассказал, что из зала вынесли товар на сумму более 9000 рублей.

Магазинных воров задержали сотрудники отдела оп делам несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемыми оказались трое молодых людей – один 19-летний и двое несовершеннолетних. Несмотря на юный возраст, у парней уже богатое криминальное прошлое. Старший из них и один из несовершеннолетних имею судимости.

А в Ельце в эти же сутки раскрыли грабеж в магазине, где покупатели схватили товар и нагло убежали, не расплатившись. Грабителями оказались двое 22-летних жителей Липецка. Оба имеют судимости и нигде не работают.

ИСТОЧНИК KP.RU