В Липецке автобус с пассажирами въехал в столб – пострадали три человека

СЕГОДНЯ 09:45 2019-04-04T09:47:33+03:00

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Серьезная авария произошла минувшим вечером, 3 апреля, на улице Космонавтов в Липецке. Там в 22.08 автобус «Мерседес» маршрута №22 на полном ходу въехал в фонарный столб. За рулем пассажирского транспорта был 48-летний мужчина. Удар был настолько сильным, что смяло всю переднюю часть автобуса.

ДТП с автобусом. Фото Евгений ДвуреченскийФото: vk.com

В этой аварии пострадали три пассажира: две женщины 30 и 32 лет, и 14-летняя школьница. Всех троих увезли в больницу, женщин после осмотра и оказания помощи отпустили, а девочку пришлось госпитализировать.

ДТП с автобусом. Фото Евгений ДвуреченскийФото: vk.com

По словам пассажиров, которые рассказывают о подробностях ДТП в соцсетях, автобус был в аварийном состоянии, ехал с сильным креном на правую сторону. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, окончательные причины данного ДТП будут установлены в ходе административно расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU