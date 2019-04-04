На трассе под Липецком «Киа» влетела в стоящий «КамАЗ» и перевернулась

СЕГОДНЯ 10:06 2019-04-04T10:06:31+03:00

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Авария с участием легковушки и грузовика произошла в минувшую среду утром, 3 апреля, на трассе М-4 «Дон». Там на 33 километре дороги подъезд к Липецку в 9.21 утра «Киа-Рио» на скорости влетела в стоящий на дороге «КамАЗ».

От удара иномарка вылетела в кювет и перевернулась. За рулем легковушки был 24-летний водитель. На место вызвали Скорую помощь, водителя с различными травмами увезли в больницу БСМП №1.

По данным ГИБДД, всего за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области произошло две аварии, в которых пострадали четыре человека. Напомним, что в ДТП с автобусом на улице Космонавтов травмы получили три человека, включая 14-летнюю школьницу. Аварий без пострадавших, в которых повреждения получили только транспортные средства, за те же сутки зарегистрировали 27.

ИСТОЧНИК KP.RU