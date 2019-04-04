Липецкие подростки выложили видео избиения школьников

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-04T10:29:28+03:00

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В Липецкой области заблокировали запись с избиением подростков. Жалоба на видео поступила на «горячую линию», которая работает по проекту прокуратуры «Весте ради детей».

Звонившие сообщили, что в «Вконтакте» гуляет видеозапись, как двое подростков избивают двух других школьников в Задонском районе. После звонка тут же началась проверка. Прокуратур Задонского района связался с полицией и местным отделом образования, и вскоре правоохранители нашли всех действующих лиц на записи. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ими оказались несовершеннолетние учащиеся из Липецка и Задонска. Нашли и автора видео, избиение снял на камеру несовершеннолетний житель Задонска и залил в соцети в марте этого года.

Виде в итоге заблокировали, а на родителей завели административные дела за несоблюдение обязанностей. Также по факту избиения началась доследственная проверка, одного из участников драки, подростка из Задонска, поставили на учет в полицию. Наказали и директора школы, где учится парень. Аналогичные меры примут по школьнику из Липецка.

Напомним, телефон «горячей линии», куда можно сообщить о нарушении прав детей: 27-34-27.

ИСТОЧНИК KP.RU