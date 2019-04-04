В Липецке пенсионерка жестоко убила зятя, напавшего с ножом на ее дочь

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-04T10:55:38+03:00

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В Липецком районе драка между супругами обернулась жуткой кровавой расправой. Все случилось в среду, 3 апреля, когда между мужем и женой разгорелся конфликт. В ходе ссоры 47-летний домашний тиран схватил нож и ударил супругу в бедро.

На крики женщины прибежала ее мать – 64-летняя пенсионерка. Увидев дочь в крови, мать набросилась на зятя и толкнула его на кровать. Далее пенсионерка подобрала нож, который выронил мужчина, и принялась кромсать зятя.

Позже криминалисты насчитали на его теле 23 ножевых ранения, пожилая женщина были в грудь и живот. Придя в себя, женщины вызвали скорую. Зять скончался, а его жену увезли в больницу. Сейчас ее жизнь вне опасности.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по 105-й статье – убийство. Женщина задержана, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU