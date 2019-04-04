В Липецке на ЛТЗ пропала 82-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 11:04 2019-04-04T11:05:21+03:00

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В Липецке пропала пенсионерка. 82-летняя Хрипункова Валентина Алексеевна ушла из дома в районе улицы Жуковского 2 апреля в 6.30 утра. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», до настоящего момента ее местонахождение не установлено. Возможно дезориентирована.

Приметы: на вид 80 лет, волосы седые до плеч, рост 160-165 сантиметров, глаза впалые серого цвета, худощавого телосложения.

Была одета: пальто светло-коричневого цвета, вязаная шапка.

Особые приметы: указательные пальцы с дефектом.

Всех, кто видел Валентину Хрипункову или знает, где она может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU