В Липецкой области ждут атаку клещей – власти должны обработать газоны

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-04T11:42:45+03:00

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Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев подписал постановление, в котором предупреждает о предстоящем росте численности клещей. В регионе уже несколько лет сохраняется напряженная ситуация по клещевым инфекциям. Причем в 2018 году значительно увеличилось количество иксодовых клещей, которые переносят опасные инфекции. В прошлом году таких насекомых было до 9 экземпляров на 1 километр маршрута – это на 50% больше среднего многолетнего уровня. Пик численности иксодовых клещей приходится на май. В прошлом году ДНК возбудителя боррелиоза нашли у 43.4% клещей – это на 17% больше, чем в 2017 году.

Численность насекомых переносящих смертельные болезни увеличивается каждый год по всем видам клещевых инфекций. И в 2019 году ожидается еще больше. Поэтому, согласно постановлению, власти в районах должны обязать управляющие компании убрать и выкосить все газоны и обработать парки, скверы и кладбища в течение апреля и мая. На въезде в леса поставить таблички «Осторожно клещи». Чиновникам предстоит выполнить и ряд других мероприятий, чтобы обеспечить безопасность населения.

Всего в 2018 году в Липецкой области клещи покусали 6677 человек – это на 30.2% больше, чем в 2017 году. Клещевым боррелиозом заболели 64 человека. Самый опасный участок Липецка – лесопарковая зона ЛТЗ, где акарицидные обработки не проводились с 2002 года.

ИСТОЧНИК KP.RU