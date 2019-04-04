2019-04-04T12:17:43+03:00
Происшествия

В Липецке многотонная фура вылетела с трассы и перевернулась

Авария случилась на трассе Липецк – Данков, где идет ремонт дороги [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Крупная авария произошла этим утром, 4 апреля, на трассе ЛипецкДанков. Там с дороги вылетел многотонный грузовик. На данном участке идут ремонтные работы, есть соответствующие указатели и висит временный знак ограничения скорости 20 километров в час.

В Липецке вылетела с дороги и перевернулась фура .

Тем не менее водитель фуры не справился с управлением. Большегруз перелетел через ограждение трассы, кувыркнулся и рухнул на крышу в кювете за отбойником. Что именно стало причиной ДТП, выясняют автоинспекторы. Пострадали ли кто в аварии, пока неизвестно.

Напомним, что за прошедшие сутки, 3 апреля, на дорогах Липецкой области в двух ДТП пострадали 4 человека. Трое из них, включая подростка, получили травмы в столкновении автобуса со столбом, один водитель пострадал в ДТП с «КамАЗом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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