На площади Победы в Липецке за пять секунд произошли три аварии

СЕГОДНЯ 12:57 2019-04-04T12:57:25+03:00

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Сразу три аварии за пять секунд произошли этим утром, 4 апреля, на кольцевой развязке площади Победы в Липецке. ДТП зафиксировала уличная камера наблюдения. На записи видно, что первыми столкнулись новый пассажирский автобус «Волгабас» и похожая на «Ауди» иномарка.

Три ДТП на площади Победы за 5 секунд .vk.com/myregion48

Двигаясь со стороны улицы Советской, водитель автобуса не заметил легковушку слева и вывернул руль, в итоге слегка притер иномарку.

В этот момент со стороны Терешковой на круг заехал «ВАЗ-2107», водитель которого, вероятно засмотревшись на происходящее, неожиданно снизил скорость и в тот же момент в него сзади въехала темная иномарка. Ехавший следом водитель темной легковушки успел остановиться перед «шестеркой» и иномаркой, но тут же получил удар в зад от «ВАЗ-2115».

ИСТОЧНИК KP.RU