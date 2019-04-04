СК начал проверку по ДТП с автобусом в Липецке, где пострадала школьница

СЕГОДНЯ 13:21 2019-04-04T13:21:38+03:00

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В Липецке следственный комитет начал проверку по аварии с пассажирским автобусом. Напомним, «Мерседес» с пассажирами въехал в столб на улице Космонавтов вечером 3 апреля.

В этой аварии пострадали три человека – две женщины и 14-летняя школьница. Всех троих увезли на «скорой», женщин после оказания помощи отпустили, девочку пришлось положить в детскую больницу.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, по факту публикаций в СМИ о травмировании ребенка началась доследственная проверка. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму. В ходе проверки следователи изучат, насколько услуги перевозчика соответствуют требованиям безопасности. Возбудят ли уголовное дело, станет известно по окончанию проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU