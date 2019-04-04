Жертвы финансовой пирамиды в Липецке не хотят приходить в суд

СЕГОДНЯ 15:09 2019-04-04T15:09:38+03:00

Люди потерявшие сотни тысяч рублей сами затягивают расследование

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В Октябрьском суде Липецка рассматривают уголовное дело финансовой пирамиды ООО «Российская Социальная Помощь». Руководство и других участников организации обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Согласно материалам дела, офисы пирамиды работали в Липецке, Воронеже, Орле, Брянске, Ярославле, Твери, Смоленске, Калининграде, Рязани, а также в Бурятии, Красноярском крае и Москве.

По всей стране с 2011 по 2015 год с пирамидой заключили договоры 1108 граждан, которые отдали участникам 103 миллиона рублей. Сейчас опрашивают потерпевших из Липецкой области, и люди, потерявшие сотни тысяч в пирамиде, не хотят идти в суд. Это серьезно затягивает рассмотрение уголовного дела.

Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, в суд обязаны являться все участники процесса. В случае неявки потерпевшего могут принудительно доставить на заседание или даже оштрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU