В Липецке будут перерабатывать старые покрышки
В этот четверг, 4 апреля, на комиссии в Липецком горсовете представители мэрии презентовали проект по вывозу старых покрышек. Так, власти уже определили места единого складирования автошин во всех 4 округах. Как сообщили в пресс-службе горсовета, старые покрышки собираются вывозить на переработку. Из них будут производить резиновую крошку и плитку. Займется этим одно из липецких предприятий.
Первые автошины повезут на переработку в середине апреля. Пока работы пройдут в тестовом режиме. От города шины будут приниматься безвозмездно. А с управляющими компаниями и «шиномонтажами» предприятие будет договариваться самостоятельно. Норма накопления – от 10 тонн. Кстати, все гаражные кооперативы областного центра уже проинформировали о нововведении. И поделились контактами этой организации.
Депутаты отметили, что информацию о местах складирования и утилизации старых покрышек нужно довести до липчан.
ИСТОЧНИК KP.RU