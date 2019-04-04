2019-04-04T15:27:16+03:00
Общество

В Липецке будут перерабатывать старые покрышки

Проект запустят в середине апреля
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке начнут перерабатывать старые покрышкиВ Липецке начнут перерабатывать старые покрышкиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 4 апреля, на комиссии в Липецком горсовете представители мэрии презентовали проект по вывозу старых покрышек. Так, власти уже определили места единого складирования автошин во всех 4 округах. Как сообщили в пресс-службе горсовета, старые покрышки собираются вывозить на переработку. Из них будут производить резиновую крошку и плитку. Займется этим одно из липецких предприятий.

Первые автошины повезут на переработку в середине апреля. Пока работы пройдут в тестовом режиме. От города шины будут приниматься безвозмездно. А с управляющими компаниями и «шиномонтажами» предприятие будет договариваться самостоятельно. Норма накопления – от 10 тонн. Кстати, все гаражные кооперативы областного центра уже проинформировали о нововведении. И поделились контактами этой организации.

Депутаты отметили, что информацию о местах складирования и утилизации старых покрышек нужно довести до липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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