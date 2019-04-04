2019-04-04T16:05:32+03:00
Общество

Директора липецкого фонда капремонта оштрафовали на 30 000 рублей

Прокуратура нашла нарушения при проведении торгов и заключении контрактов
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке прокуратура продолжает разбираться в деятельности теперь уже бывшего гендиректора фонда капительного ремонта. Напомним, что руководитель покинул пост не добровольно, а по решению членов правления, 11 марта этого года.

В ходе проверки, помимо некачественного ремонта, прокуратура выявила и другие нарушения. По данным ведомства, руководитель фонда заключал договор с одним и тем же поставщиком. Чтобы обойти закон, который запрещает закупку без конкурса у единственного поставщика более чем на 100 000 рублей, одну и ту же закупку дробили на несколько частей.

Так в Левобережном районе фирма-подрядчик работала по 10 договорам, хотя комплекс работ был один. Например, чтобы сделать детскую площадку ФКР заключили 4 договора на 359 687 рублей. В другом дворе для площадки заключили 6 договоров на 485 178 рублей.

Таким путем организация работала на ФКР в обход открытого конкурса. В итоге в отношении ФКР возбудили административное дело, материалы которого направили в УФАС. А руководителя оштрафовали на 30 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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