Директора липецкого фонда капремонта оштрафовали на 30 000 рублей
В Липецке прокуратура продолжает разбираться в деятельности теперь уже бывшего гендиректора фонда капительного ремонта. Напомним, что руководитель покинул пост не добровольно, а по решению членов правления, 11 марта этого года.
В ходе проверки, помимо некачественного ремонта, прокуратура выявила и другие нарушения. По данным ведомства, руководитель фонда заключал договор с одним и тем же поставщиком. Чтобы обойти закон, который запрещает закупку без конкурса у единственного поставщика более чем на 100 000 рублей, одну и ту же закупку дробили на несколько частей.
Так в Левобережном районе фирма-подрядчик работала по 10 договорам, хотя комплекс работ был один. Например, чтобы сделать детскую площадку ФКР заключили 4 договора на 359 687 рублей. В другом дворе для площадки заключили 6 договоров на 485 178 рублей.
Таким путем организация работала на ФКР в обход открытого конкурса. В итоге в отношении ФКР возбудили административное дело, материалы которого направили в УФАС. А руководителя оштрафовали на 30 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU