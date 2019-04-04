2019-04-04T16:17:04+03:00
Общество

Более 800 человек пострадали от бешеных животных в Липецкой области

Чаще всего за помощью обращались жители Липецка, Ельца и Грязинского района
Юлия КЛЮЕВА
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Чаще всего бешенство выявляют у котов, собак, лисы и сельскохозяйственных животныхЧаще всего бешенство выявляют у котов, собак, лисы и сельскохозяйственных животныхФото: Юлия КЛЮЕВА
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За 3 месяца 2019 года в Липецкой области выявили 8 животных, страдающих бешенством. Заболевшие – лисы, собаки, кошки и сельскохозяйственные животные. Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Липецкой области, В этом году наблюдается спад эпизоотического процесса бешенства животных. За тот же период 2018 года бешенство выявили у 106 животных в 72 населенных пунктах.

Кроме того, в прошлом году в регионе от бешеных животных пострадали 1 354 человека. В этом году количество жителей, обратившихся за медицинской помощью, снизилось на 67%. Большинство таких обращений зафиксировано в Грязинском и Липецком районах, а также в Ельце и Липецке. Случаев заболеваний людей гидрофобией не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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