С понедельника в Липецке изменится схема движения автобуса №7 «О»

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-04T16:34:56+03:00

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Со следующего понедельника, 8 апреля, в работу маршрута №7 по схеме «О» внесут изменения. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, в межпиковое время автобусы будут следовать по схеме: «Микрорайон «Елецкий» - улица Хренникова – Катукова – Кривенкова – Свиридова – Меркулова – Катукова – Кривенкова – проспект 60 лет СССР – Стаханова – Катукова – Меркулова – Свиридова – Кривенкова – Катукова – Хренникова – микрорайон «Елецкий».

В утренние и вечерние часы «пик» автобусы будут ходить по утвержденному графику «Микрорайон «Елецкий» - Новое заводоуправление». Кроме того, в схему маршрута включат новую остановку «Поликлиника №7», что находится возле дома №34 по улице Меркулова.

Подробную информацию о расписании автобусов липчане могут получить по телефону 31-00-82. А также на официальных сайтах департамента транспорта и МБУ «ЛГТК».

ИСТОЧНИК KP.RU