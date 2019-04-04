2019-04-04T17:00:25+03:00
Происшествия

В Липецке уклонист извинился перед военкоматом и уголовное дело прекратили

Молодой человек отделался штрафом в 10 000 рублей
Лия МУРАДЬЯН
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Суд простил призывникаСуд простил призывника
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В Липецке прекратили уголовное дело призывника после его письменного извинения. По данным прокуратуры, в прошлом году во время призывной компании 18-летний парень получил повестку в военкомат, но по вызову не явился.

У парня не было законных оснований доя освобождения от воинской службы, поэтому за уклонение молодой человек попал под уголовную статью об уклонении – 328 УК РФ. В ходе расследования, парень полностью во всем сознался, искренне раскаялся и даже написал письмо с извинениями на на имя начальника военного комиссариата Липецка.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, государственный обвинитель учел смягчающие обстоятельства и не возражал против прекращения уголовного дела. В итоге уклонист отделался судебным штрафом в 10 000 рублей.

В ведомстве пояснили, что по статье 76.2 УК РФ человек впервые совершивший не тяжкое преступление может быть освобожден судом от ответственности, если возместит ущерб или загладит вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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