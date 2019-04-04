1 мая через Липецк проедут православные байкеры

СЕГОДНЯ 17:25 2019-04-04T17:42:10+03:00

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Этим днем, 4 апреля, в администрации Липецка прошло совещание по вопросам празднования 1 Мая. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на нем присутствовали представители политических партий, профсоюзов и общественных объединений.

Собравшиеся рассмотрели предложение о проведении демонстрации-митинга в честь Дня весны и труда. А также обсудили парад трудовых коллективов. Планируется, что в нем примут участие около 7,5 тысяч человек. Они пройдут от СК «Звездный» через площадь Героев до Городища. В финальной точке состоится митинг-концерт. А после шествия с площади Героев стартует автопробег по региону из 15 машин.

В этот же день через Липецк пройдет маршрут мотопробега «Мы наследники Великой Победы!». Организатор - клуб православных мотоциклистов «Мотобратья во Христе». Мотопробег стартует в Москве и финиширует в Волгограде. В областном центре участники проедут от площади Петра Великого до площади Героев. Там они возложат цветы к Вечному огню.

Напомним, что 1 мая в парках города откроется парковый сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU