2019-04-04T17:42:10+03:00
Общество

1 мая через Липецк проедут православные байкеры

Областной центр станет частью маршрута мотопробега «Мы наследники Великой Победы!»
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
1 мая в Липецке состоится мотопробег «Мы наследники Великой Победы!»1 мая в Липецке состоится мотопробег «Мы наследники Великой Победы!»Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Этим днем, 4 апреля, в администрации Липецка прошло совещание по вопросам празднования 1 Мая. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на нем присутствовали представители политических партий, профсоюзов и общественных объединений.

Собравшиеся рассмотрели предложение о проведении демонстрации-митинга в честь Дня весны и труда. А также обсудили парад трудовых коллективов. Планируется, что в нем примут участие около 7,5 тысяч человек. Они пройдут от СК «Звездный» через площадь Героев до Городища. В финальной точке состоится митинг-концерт. А после шествия с площади Героев стартует автопробег по региону из 15 машин.

В этот же день через Липецк пройдет маршрут мотопробега «Мы наследники Великой Победы!». Организатор - клуб православных мотоциклистов «Мотобратья во Христе». Мотопробег стартует в Москве и финиширует в Волгограде. В областном центре участники проедут от площади Петра Великого до площади Героев. Там они возложат цветы к Вечному огню.

Напомним, что 1 мая в парках города откроется парковый сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В пятницу более 10 улиц Липецка останутся без света, 4 - без воды
Ночью в Липецке гололедица, а днем в пятницу - дождь
В Липецке уклонист извинился перед военкоматом и уголовное дело прекратили
С понедельника в Липецке изменится схема движения автобуса №7 «О»
Более 800 человек пострадали от бешеных животных в Липецкой области
Директора липецкого фонда капремонта оштрафовали на 30 000 рублей
В Липецке будут перерабатывать старые покрышки
Жертвы финансовой пирамиды в Липецке не хотят приходить в суд
СК начал проверку по ДТП с автобусом в Липецке, где пострадала школьница
На площади Победы в Липецке за пять секунд произошли три аварии
В Липецке многотонная фура вылетела с трассы и перевернулась
В Липецкой области ждут атаку клещей – власти должны обработать газоны
В Липецке на ЛТЗ пропала 82-летняя пенсионерка
В Липецке пенсионерка жестоко убила зятя, напавшего с ножом на ее дочь
Курск и Элиста впервые примут «Зелёный Марафон»
Липецкие подростки выложили видео избиения школьников