2019-04-04T18:47:30+03:00
Общество

Ночью в Липецке гололедица, а днем в пятницу - дождь

Столбик термометра поднимется до +9 градусов
Юлия КЛЮЕВА
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У природы нет плохой погодыУ природы нет плохой погодыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 5 апреля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха составит от -3 до +2 градусов.

В светлое время суток в регионе немного потеплеет. Столбик термометра поднимется до 9 градусов выше ноля. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Днем местами небольшой дождь. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм рт.ст.

В субботу, 6 апреля, в Липецке пасмурно. Ночью синоптики обещают до 2 градусов мороза. Днем около 4 градусов тепла. В темное время суток – мокрый снег, в светлое – дождь. Ветер северо-восточный 5-7 м/с. Атмосферное давление без изменений – 755 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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