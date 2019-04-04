2019-04-04T19:20:39+03:00
Общество

В пятницу более 10 улиц Липецка останутся без света, 4 - без воды

Электричество также отключат в садоводческих товариществах
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке снова отключат свет, воду и теплоВ Липецке снова отключат свет, воду и теплоФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 5 апреля, в некоторых домах Липецка отключат свет, воду и тепло. По информации пресс-службы АО «ЛГЭК», с 9 утра до 4 часов вечера без электричества останутся жители частного сектора по улицам Лескова, Павлова, 9 Января, Карьерная, Елецкая, а также СНТ «Дачный-3», «Речное» и «Сокол-3».

С 9 утра до 3 часов свет отключат по адресам: улица Ильича, 9, 12, 12а; Волгоградская, 7а; в частном секторе по улицам Бехтерева, Гвардейская.

С 2 часов дня до 5 часов вечера без электроснабжения останутся дома №15 и №19 по улице Студеновская.

С 10 утра до 5 часов вечера тепло отключат в доме №7 по улице Детская на Сырском Руднике. Там же отключат холодную воду.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Доватора, 4, 4а, 2, 4/1, 6, 8; Папина, 9, 11а, 13; Звездная, 9, 10/1, 10/3, 10/4, 10/5, Муравьева.

По всем вопросам обращаться по телефонам 075 и 236-075. Подвоз воды по заявкам жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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