2019-04-05T09:28:17+03:00
Происшествия

Под Липецком "ВАЗ" вылетел в кювет и перевернулся: есть пострадавший

Водителя с травмами доставили в больницу
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Под Липецком перевернулся "ВАЗ"Под Липецком перевернулся "ВАЗ"Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки в Липецкой области выявлено 1 477 нарушений правил дорожного движения. По информации регионального УГИБДД России, 6 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Их привлекли к административной ответственности. 53 человека не стали пристегиваться во время движения. 1 052 раза автомобилисты превысили допустимую скорость. Также зафиксировано 27 ДТП, в которых никто из людей не пострадал.

В прошедший четверг, 4 апреля, в Измалковском районе случилась авария. 43-летний водитель "ВАЗ-21124" двигался по автодороге "Афанасьево-Измалково". По предварительным данным, он не учел дорожные условия. К тому же, автомобилист превысил скорость. Итог - машина вылетела с дороги и опрокинулась. Водителя с различными травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке началось строительство операционного блока онкодиспансера
Под Липецком ищут 14-летнюю школьницу: «Аня сказала, что идет на остановку. Больше ее никто не видел»
Под Липецком мужчина избил соседку и держал у себя дома связанной
Под Липецком рабочий угнал «Газель» с автомойки
Игорь Артамонов: «Липецкие МФЦ лучшие в стране»
АРИЯ выступит в Липецке с новым альбомом «Проклятье морей»
Под Липецком пропала 14-летняя девочка
Сбербанк предложил малому бизнесу каталог франшиз
Под Липецком "Тойота" вылетела на встречку и врезалась в "ВАЗ"
В Липецке молодые ребята крали аккумуляторы из "ВАЗов"
"Тойота" сбила женщину на пешеходном переходе в Липецке
В пятницу более 10 улиц Липецка останутся без света, 4 - без воды
Ночью в Липецке гололедица, а днем в пятницу - дождь
1 мая через Липецк проедут православные байкеры
В Липецке уклонист извинился перед военкоматом и уголовное дело прекратили
С понедельника в Липецке изменится схема движения автобуса №7 «О»
Более 800 человек пострадали от бешеных животных в Липецкой области
Директора липецкого капитального строительства оштрафовали на 30 000 рублей
В Липецке будут перерабатывать старые покрышки
Жертвы финансовой пирамиды в Липецке не хотят приходить в суд
СК начал проверку по ДТП с автобусом в Липецке, где пострадала школьница
На площади Победы в Липецке за пять секунд произошли три аварии
В Липецке многотонная фура вылетела с трассы и перевернулась
В Липецкой области ждут атаку клещей – власти должны обработать газоны
В Липецке на ЛТЗ пропала 82-летняя пенсионерка
В Липецке пенсионерка жестоко убила зятя, напавшего с ножом на ее дочь
Курск и Элиста впервые примут «Зелёный Марафон»
Липецкие подростки выложили видео избиения школьников