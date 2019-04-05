Под Липецком "ВАЗ" вылетел в кювет и перевернулся: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 09:17 2019-04-05T09:28:17+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки в Липецкой области выявлено 1 477 нарушений правил дорожного движения. По информации регионального УГИБДД России, 6 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Их привлекли к административной ответственности. 53 человека не стали пристегиваться во время движения. 1 052 раза автомобилисты превысили допустимую скорость. Также зафиксировано 27 ДТП, в которых никто из людей не пострадал.

В прошедший четверг, 4 апреля, в Измалковском районе случилась авария. 43-летний водитель "ВАЗ-21124" двигался по автодороге "Афанасьево-Измалково". По предварительным данным, он не учел дорожные условия. К тому же, автомобилист превысил скорость. Итог - машина вылетела с дороги и опрокинулась. Водителя с различными травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU