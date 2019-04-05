2019-04-05T09:38:02+03:00
Происшествия

В Липецке молодые ребята крали аккумуляторы из "ВАЗов"

Один из парней ранее судим
Юлия КЛЮЕВА
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Полицейские задержали подозреваемыхПолицейские задержали подозреваемыхФото: Юлия КЛЮЕВА
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Накануне, 4 апреля, в отдел полиции Липецка обратился 55-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что в этот день кто-то украл из его "ВАЗа-2110" аккумулятор. Машина была припаркована у дома по улице Терешковой.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители задержали подозреваемых в краже. Ими оказались двое неработающих парней, 18 и 20 лет. Один из них был ранее судим. Кстати, молодых людей также подозревают в краже двух автомобильных аккумуляторов из автомобилей "ВАЗ-2107" и "ВАЗ-21112", припаркованных по улице Гагарина. Преступление совершилось в этот же день.

За прошедшие сутки раскрыто 3 ранее совершенных преступления. Так, сотрудники полиции Липецка установили предполагаемых похитителей металлического бака, труб, ставней, садового инвентаря. Все это было украдено из садового домика 5 марта. На преступление пошли неработающие ранее судимые липчане - 32 и 37 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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