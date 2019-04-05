Под Липецком "Тойота" вылетела на встречку и врезалась в "ВАЗ"

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-05T10:04:34+03:00

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В минувший четверг, 4 апреля, в Липецкой области произошла авария. В Грязях на улице Толстовской столкнулись "Тойота Камри" и "ВАЗ-11183". По предварительным данным, ДТП случилось из-за того, что водитель иномарки нарушил правила дорожного движения. Автомобилист превысил скорость и в какой-то момент не справился с управлением. Машина выехала на встречку, где и столкнулась с "ВАЗом".

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, в аварии пострадал 40-летний водитель "Тойоты". Его госпитализировали.

Автоинспекторы напоминают липчанам, что нарушения ПДД часто приводят к печальным последствиям. Так, накануне в Липецке на пешеходном переходе сбили женщину. Момент наезда попал на видео. А в Измалковском районе перевернулся "ВАЗ". Водителя доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU