Под Липецком пропала 14-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-05T10:55:04+03:00

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В Липецкой области разыскивают школьницу. В минувший четвер, 4 апреля, в Ельце пропала 14-летняя девочка. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, накануне родители обратились с заявлением в полицию. Анна Кусова вышла из школы и не вернулась домой. Пока информации о местонахождении девочки нет. Ее ищут родители и сотрудники полиции.

Приметы: среднего телосложения, волосы светло-русого цвета до плеч.

Была одета: серо - голубая куртка, желтая шапка.

Всех, кто знает, где может находиться Анна Кусова или обладает другой полезной для поиска информацией, просьба позвонить по телефонам: +7-915-551-20-47, +7-920-507-83-00, +7-910-353-46-83 или 02. Важна любая информация.

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"КП" удалось связаться с родителями девочки. По словам отчима Ани, после школы девочка шла на остановку, о чем сообщила по телефону бабушке. После абонент стал недоступен (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU