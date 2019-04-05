2019-04-05T10:55:04+03:00
Общество

Под Липецком пропала 14-летняя девочка

Аня из Ельца после школы не вернулась домой
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Ельце пропала 14-летняя школьницаВ Ельце пропала 14-летняя школьницаФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Липецкой области разыскивают школьницу. В минувший четвер, 4 апреля, в Ельце пропала 14-летняя девочка. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, накануне родители обратились с заявлением в полицию. Анна Кусова вышла из школы и не вернулась домой. Пока информации о местонахождении девочки нет. Ее ищут родители и сотрудники полиции.

Приметы: среднего телосложения, волосы светло-русого цвета до плеч.

Была одета: серо - голубая куртка, желтая шапка.

Всех, кто знает, где может находиться Анна Кусова или обладает другой полезной для поиска информацией, просьба позвонить по телефонам: +7-915-551-20-47, +7-920-507-83-00, +7-910-353-46-83 или 02. Важна любая информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Липецком ищут 14-летнюю школьницу: «Аня сказала, что идет на остановку. Больше ее никто не видел»

"КП" удалось связаться с родителями девочки. По словам отчима Ани, после школы девочка шла на остановку, о чем сообщила по телефону бабушке. После абонент стал недоступен (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке началось строительство операционного блока онкодиспансера
Под Липецком ищут 14-летнюю школьницу: «Аня сказала, что идет на остановку. Больше ее никто не видел»
Под Липецком мужчина избил соседку и держал у себя дома связанной
Под Липецком рабочий угнал «Газель» с автомойки
Игорь Артамонов: «Липецкие МФЦ лучшие в стране»
АРИЯ выступит в Липецке с новым альбомом «Проклятье морей»
Сбербанк предложил малому бизнесу каталог франшиз
Под Липецком "Тойота" вылетела на встречку и врезалась в "ВАЗ"
В Липецке молодые ребята крали аккумуляторы из "ВАЗов"
Под Липецком "ВАЗ" вылетел в кювет и перевернулся: есть пострадавший
"Тойота" сбила женщину на пешеходном переходе в Липецке
В пятницу более 10 улиц Липецка останутся без света, 4 - без воды
Ночью в Липецке гололедица, а днем в пятницу - дождь
1 мая через Липецк проедут православные байкеры
В Липецке уклонист извинился перед военкоматом и уголовное дело прекратили
С понедельника в Липецке изменится схема движения автобуса №7 «О»
Более 800 человек пострадали от бешеных животных в Липецкой области
Директора липецкого капитального строительства оштрафовали на 30 000 рублей
В Липецке будут перерабатывать старые покрышки
Жертвы финансовой пирамиды в Липецке не хотят приходить в суд
СК начал проверку по ДТП с автобусом в Липецке, где пострадала школьница
На площади Победы в Липецке за пять секунд произошли три аварии
В Липецке многотонная фура вылетела с трассы и перевернулась
В Липецкой области ждут атаку клещей – власти должны обработать газоны
В Липецке на ЛТЗ пропала 82-летняя пенсионерка
В Липецке пенсионерка жестоко убила зятя, напавшего с ножом на ее дочь
Курск и Элиста впервые примут «Зелёный Марафон»
Липецкие подростки выложили видео избиения школьников