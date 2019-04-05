Под Липецком рабочий угнал «Газель» с автомойки

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-05T11:56:44+03:00

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В Липецкой области раскрыли угон автомобиля «Газель». Все случилось в четверг, апреля, в полицию Краснинсого района поступило заявление от 42-летнего мужчины, который рассказал, что его машина пропала ночью от здания автомойки на улице Железнодорожной.

Угонщика вычислили и поймали сразу же по «горячим следам», его задержала следственно-оперативная группа полиции. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался 25летний рабочий некоего ООО. Как выяснилось, парня уже судили за аналогичные преступления. В этот раз ему вменили статью 166 УК – завладение автомобилем без цели хищения. Теперь молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы.

А в Воловском районе за те же сутки раскрыли попытку угона, которая имела место 30 марта. В деревне Сапрон от дома по улице Речной у 58-летнего мужчины пытались угнать «ВАЗ-21074». Подозреваемых, двоих мужчин 25 и 29 лет, задержали сотрудники ДПС и местный участковый. По части два той же 166 статьи им грозит уже до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU