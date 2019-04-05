2019-04-05T12:26:30+03:00
Происшествия

Под Липецком мужчина избил соседку и держал у себя дома связанной

Женщина с переломанными ребрами сутки провела в заточении
Лия МУРАДЬЯН
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Мужчину хотят взять под стражуМужчину хотят взять под стражуФото: Лия МУРАДЬЯН
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Дикий случай нападения на человека произошел 29 марта в селе Становой Липецкой области, где 53-летняя женщина провела сутки в заточении у соседа. Сейчас в истории разбираются правоохранительные органы.

По данным следствия, 55-летний мужчина поссорился с соседкой. Во время конфликта сосед избил женщину деревянной палкой. От множественных ударов по голове жертва потеряла сознание, а очнулась уже в квартире соседа. У женщины были связаны руки и ноги, и переломаны ребра. На утро следующего дня пленнице удалось позвать на помощь, после чего на место прибыли сотрудники полиции и освободили жертву заточения.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, уголовное дело возбудили по статье «незаконное лишение человека свободы» – пункт «г» часть 2 статьи 127 УК. Отдельно в полиции по данному факту возбудили дело о «причинении легкого вреда здоровью». Что именно произошло между соседями, а также тяжесть травм женщины, определят эксперты. Буйного мужчину намерены взять под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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