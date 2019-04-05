Под Липецком ищут 14-летнюю школьницу: «Аня сказала, что идет на остановку. Больше ее никто не видел»

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-05T13:21:28+03:00

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В Липецкой области продолжаются поиски 14-летней Кусовой Анны Павловны. Напомним, девочка пропала в минувший четверг, 4 апреля, в Ельце. Ее ищут родственники, полиция и волонтеры.

Приметы: на вид 14-15 лет, темно-русые волосы средней длины, рост 170 см, глаза серо-голубые.

Была одета: серая куртка средней длины, желтая шапка со стразами, черные брюки, белая рубашка, черные сапоги.

С собой: бирюзовый рюкзак с черными вставками.

Всех, кто знает, где может находиться Анна Кусова или обладает другой полезной для поиска информацией, просьба позвонить по телефонам: +7-915-551-20-47, +7-920-507-83-00, +7-910-353-46-83 – родственники, 02 – полиция, 8-961-600-55-40 – волонтеры Елец, 8-905-681-05-18 – волонтеры ЛООО "Поиск пропавших детей".

«КП-Липецк» удалось связаться с родителями девочки. Мама школьницы Ольга сказала, что конфликтов в семье не происходило. Женщина, буквально, не находит себе места. Боится, что девочку могли похитить.

- Я сегодня сделал детализацию звонков, передам следователю, - сообщил «КП-Липецк» отчим девочки Даниил. – Вдруг кому-то звонила. Она будто бесследно исчезла. Средь бела дня, около 2 часов. После школы Аня разговаривала по телефону с бабушкой. Сказала, что идет на остановку, едет домой. Больше ее никто не видел. Телефон выключен.

ИСТОЧНИК KP.RU