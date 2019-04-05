2019-04-05T15:20:05+03:00
Общество

Предприятия Липецка должны снизить выброси из-за неблагоприятной работы

НМУ 1 степени опасности ожидаются с 18.00
Лия МУРАДЬЯН
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Заводы должны перейти на режим работы №1Заводы должны перейти на режим работы №1Фото: Лия МУРАДЬЯН
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Липецкие спасатели предупреждают крупные предприятия о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), которые ожидаются в эту пятницу. При НМУ плохо рассеиваются вредные вещества в атмосфере.

Неблагоприятные условия ожидаются этим вечером, 5 апреля, с 18.00 и будут действовать до 9 утра. Как сообщает ГО и ЧС города, на этот период на заводах в Липецкой области вводится режим работы №1. Это касается всех крупных промышленных предприятий на территории региона с низкими источниками выбросов.

Данный режим вводится для того, чтобы избежать превышения предельно допустимой концентрации вредных вещество в атмосфере, поскольку погода ожидается безветренная, различные примеси могут осесть на жилые зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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