2019-04-05T15:52:00+03:00
Общество

В понедельник в Желтых песках в Липецке начнут отсыпать дороги

Многодетные семьи пожаловались Игорю Артамонову, что им дали участки под застройку в чистом поле [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Желтых песках заработали геодезистыВ Желтых песках заработали геодезистыФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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На этой неделе врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов встретился с многодетными семьями, которые получили участки под застройку в районе Желтых песков. Липчане пожаловались, что на территории полностью отсутствует инфраструктура – нет воды, газа, дорог. Разумеется, в таких «полевых» условиях липчанам проблематично строить дома.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в эту пятницу, 5 апреля, в районе Желтых песков заработали геодезисты. В понедельник уже должна начаться отсыпка дорог.

В Желтых песках заработали геодезисты Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Желтых песках заработали геодезистыФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Как сообщил Игорь Артамонов в своем инстаграме, как только решится вопрос с инфраструктурой, начнут планировать социальные объекты. Кстати, врио затронул такую проблему, как отсутствие программы поддержки индивидуального жилищного строительства. По его словам, для области уже разработали программу льготного ипотечного кредитования при строительстве своего дома. Сейчас ее утверждают.

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов встретился с многодетными семьями, получившими участки под застройку.Инстаграм Игоря Артамонова

ИСТОЧНИК KP.RU

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