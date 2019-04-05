В ФОК «Пламя» Липецка открыли бассейн, отремонтированный за 20 млн. рублей

СЕГОДНЯ 16:21 2019-04-05T16:23:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В эту пятницу, 5 апреля, в Липецке открылся плавательный бассейн на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя». Напомним, около года он находился на реконструкции. За это время там отремонтировали фасад комплекса, вентиляцию, душевые кабины, раздевалки для людей с ограниченными возможностями здоровья, кабинеты. Также работы прошли в чаше бассейна. Специалисты разобрали плитку. На ее место уложили специальную пленку. Она устойчива к химпрепаратам, которыми чистят бассейн. Кроме того, пленка долговечнее, чем плитка.

Напомним, что на реконструкцию бассейна в областном центре выделили около 20 млн. рублей. Ежегодно комплекс посещают около 10 тыс. детей и взрослых, а также учащиеся спортивных школ.

ИСТОЧНИК KP.RU