Под Липецком мужчина пытал престарелую мать – женщина в коме

СЕГОДНЯ 16:56 2019-04-05T16:56:22+03:00

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Чудовищные случай издевательства над пожилым человеком произошел 3 апреля в городе Елец Липецкой области, где жертвой сына-садиста стала 70-летняя пенсионерка. Недовольство 43-летнего мужчины вызвало беспомощное состояние пожилой матери. Сначала садит жестоко избил старушку, после нескольких ударов по голове, сын принялся истязать престарелую мать.

Как сообщает пресс-служба СКР по области, с целью причинить боль и страдания, обвиняемый повредил матери внутренние органы. Позже садист одумался и вызвал «скорую». Сейчас женщина находится в больнице в комме.

В отношении сына возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Мужчину взяли под стражу, но в содеянном он не признается. Но следствие расценивает его версию, как попытку уйти от наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU