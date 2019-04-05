Липчан просят не покупать подснежники на улице

СЕГОДНЯ 17:26 2019-04-05T17:26:06+03:00

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В лесах начали распускаться первые подснежники, многие из которых занесены в Красную книгу Липецкой области. И этим решили воспользоваться уличные торговцы. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в Липецке уже поймали нескольких торговцев подснежниками.

Рейды в рамках акции «Первоцвет» проходили у Центрального и Октябрьского рынков. Всем, кто продавал подснежники, разъяснили, насколько важны эти цветы для природы и почему их нельзя собирать.

Как поясняют экологи, подснежники – это единственный источник питания для пчел и шмелей, которые просыпаются ранней весной. Если насекомым нечем будет питаться после зимы, то их численность резко снизится. А от численности пчел зависит урожай плодовых деревьев и многих растений.

В связи с этим жителей Липецка просят не собирать и не покупать первоцветы, чтобы сохранить их для природы.

ИСТОЧНИК KP.RU