2019-04-05T18:13:33+03:00
Общество

Липчанка обматерила продавца в магазине и получила штраф

«Невоздержанность в оценке других людей для многих липчан стало нормой»
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области под административную статью попался скандальная покупательница сетевого продуктового магазина. Все случилось в Становлянском районе, в магазин пришла за покупками женщина с ребенком. На кассе у дамы возникло какое-то недопонимание с продавцом и мамаша разразилась на кассира нецензурной бранью. Все происходило в присутствии ребенка и многочисленных покупателей.

Не стерпев унижения чести и достоинства, продавец обратился в правоохранительные органы. В итоге матершинницу оштрафовали по административной статье на 1000 рублей. В областной прокуратуре с сожалением отметили, что невоздержанность в оценке других людей для многих липчан стало почти нормой поведения. Подобное все чаще происходит между соседями, пассажирами в транспорте, покупателями в магазинах, причем не редко на глазах у детей. Из-за дурного примера, в последствии дети привыкают доказывать свою правоту матом и кулаками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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