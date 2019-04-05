В выходные липчанам обещают дождь и ночные заморозки

СЕГОДНЯ 18:41 2019-04-05T18:41:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики обещают липчанам дождливые и холодные выходные. По данным Росгидрометцентра, в субботу, 6 апреля, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью осадков не будет, а днем ожидается мокрый снег и дождь.

Столбик термометра ночью опустится до 4 градусов ниже нуля, днем потеплеет до +11°С. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного поднимется до 747 мм ртутного столба.

В воскресенье тучи немного рассеются и осадков не ожидается. Но воздух от этого существенно не прогреется. Днем столбик термометра не поднимется выше отметки +10 градусов, а ночью снова мороз до -3°С. Аналогичная дождливая и холодная погода в Липецкой области продержится до середины следующей недели. А с 10 апреля температура начнет повышаться.

ИСТОЧНИК KP.RU