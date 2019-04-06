2019-04-06T17:40:00+03:00
Происшествия

В Липецке из подъезда украли питбайк

Мини-мотоцикл пропал из дома на улице Космонавтов
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке активизировались велосипедные ворыВ Липецке активизировались велосипедные ворыФото: Лия МУРАДЬЯН
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С началом сезона велосипедов и мотоциклов, в Липецке активизировались и велосипедные воры. Так в пятницу, 5 апреля, в полицию заявили о краже питбайка. Мини-мотоцикл пропал с лестничной площадки первого этажа в доме на улице Космонавтов. Угонщика вычислили и поймали в тот же день сотрудники ППС. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 28-летний безработный житель города.

Еще одного угонщика вычислили в Лев-Толстовском районе области. Там нашли того, кто пытался угнать «ВАЗ-21122» еще 6 марта в селе Золотуха. В попытке угона заподозрили 24-летнего парня. Известно, что молодой человек живет в том же районе и имеет судимости.

А в Данковском районе участковый задержал 20-летнего парня, который влез в чужую дачу, выломал замки и украл несколько предметов из металла – фляги для воды, садовый инвентарь, мотор от холодильника и печку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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