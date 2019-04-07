2019-04-07T14:33:42+03:00
Происшествия

Следователи рассказали подробности поисков 14-летней школьницы из Липецкой области

Силовики выясняют причину ухода ребенка из дома
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Следователи продолжают разбираться в истории с пропажей 14-летней девочки из Ельца. Напомним, утром волонтеры сообщили, что ребенка нашли.

Ранее СК сообщало, что 4 апреля школьница не вернулась домой после занятий в школе. Силовики выяснили, что в последний раз девочку видели рядом с автобусной остановкой, неподалёку от школы. В день исчезновения школьница выходила на связь, однако затем ее телефон оказался отключен. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Следователи допросили родственников пропавшей, её знакомых, соседей, а также преподавателей. Отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на возможном маршруте девочки, сделали детализацию её звонков. Кроме сотрудников полиции, в поисках были задействованы волонтеры, которые прочесывали близлежащую территорию, заброшенные строения.

Как сообщили пресс-служба СУ СКР по Липецкой области, сейчас девочку допрашивают следователи, выясняются причины её ухода из дома, условия проживания и воспитания в семье, а также совершались ли в отношении несовершеннолетней противоправные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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