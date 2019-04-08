В воскресенье утром пьяный липчанин выломал дверь магазина

СЕГОДНЯ 09:30 2019-04-08T09:30:11+03:00

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Попытку кражи раскрыли в воскресенье, 7 апреля, в Липецке. В полицию обратился директор сетевого магазина и рассказал, что рано утром кто-то выломал входную дверь и пытался украсть алкоголь из торгового зала на улице Юношеской. Грабителя вычислили в тот же день. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 31-летний безработный житель Воловского района. На момент задержания мужчина был пьян.

Кроме этого в Липецке раскрыли две ранее совершенных кражи. Так в воскресенье нашли того, кто украл кроссовки из женской раздевалки. Спортивная обувь пропала у 37-летней женщины из финесцентра на площади Петра Великого. Воровкой оказалась 43-летняя безработная жительница Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU