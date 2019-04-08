В столкновении с «Калиной» и грузовиком в Липецке погиб ребенок

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-08T11:14:55+03:00

Женщина за рулем легковушки вышла на обгон и не справилась с управлением

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Жуткая авария произошла в выходные районе Сокола в Липецке. Там на улице Баумана столкнулись «Калина» и грузовая «ГАЗель». В этой аварии погиб ребенок. Как сообщили очевидцы, за рулем легковушки была женщина, она выехала на обгон но не справилась с управлением.

– Муж в зеркало увидел, что по встречке гонит машина, и не успевает уйти от встречной. – написала рассказала свидетельница ДТП в соцсетязх. – Он притормозил, чтобы она ушла от встречного автомобиля. Женщина-водитель пролетела мимо и резко ушла вправо. Машину занесло, она перевернулась на бок, затем крышей влетела в «ГАЗель».

На помощь жертвам аварии сразу прибежали неравнодушные автомобилисты, они перевернули машину, достали девушку-водителя и ребенка. К несчастью, 4-летний малыш скончался. Женщину увезли на «скорой» в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU