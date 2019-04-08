В Липецке 4 день ищут 56-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 11:04 2019-04-08T11:05:33+03:00

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В Липецке разыскивают женщину. 56-летняя Судакова (Артемьева) Наталья Владимировна пропала в областном центре в минувшую пятницу, 5 апреля. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», до сих пор местонахождение женщины не установлено. Она может находиться в любом районе города. Нужна помощь добровольцев.

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Была одета: светло-розовая куртка, темно-синие брюки, черные ботинки.

Просьба ко всем, кто видел Наталью Судакову (Артемьеву) или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU