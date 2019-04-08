За выходные в Липецкой области сбили троих пешеходов, одного насмерть

СЕГОДНЯ 12:32 2019-04-08T12:32:14+03:00

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Минувшие выходные, с 5 по 7 апреля, в Липецкой области оказались весьма опасны для участников дорожного движения. За трое суток автоинспекторы зарегистрировали 15 ДТП в которых пострадали 16 человек и 5 погибли.

Среди жертв аварий были три пешехода. Первый пострадал под колесами «ВАЗ-2112» пострадал 52-летний мужчина на проспекте Победы, где 5 апреля 23-летний водитель сбил мужчину на пешеходном переходе со светофором, пешеход попал в больницу. В те же сутки вечером в Добровском районе в селе Кривец на улице Мичуринской сбили 17-летнюю девушку. Водитель скрылся с места ДТП, но вскоре его поймали автоинспекторы. Теперь за грубейшее нарушение ПДД ему грозит арест. А вечером 6 апреля в Липецке на Елецком шоссе 45-летний водитель «ВАЗа» сбил 48-летнего пешехода. Авария произошла в темное время суток, а мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался до приезда «скорой».

Также стали известны подробности ДТП, в котором погиб 4-летний ребенок. По данным автоинспекторов, 30-летняя женщина за рулем «Калины» потеряла управление, когда перестраивалась после обгона в свою полосу. Машина вылетела на обочину, где въехала под стоявший грузовик. Мать сейчас находится в больнице.

По трагедии с утонувшим «УАЗом» в Добровском районе, в ГИБДД пояснили, что 37-летний водитель ехал по грунтовой дороге вдоль реки Воронеж. Мужчина не справился с управлением, и внедорожник съехал в воду. В этой аварии погиб сам водитель и его 42-летний пассажир.

Еще одна страшная авария произошла 7 апреля в 12.00 на трассе «Дон» в Задонском районе. Там 30-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген-Каравелла» не рассчитал дистанцию и въехал во впередиидущий грузовик «МАН». В этом ДТП одна погибла 74-летняя пассажирка микроавтобуса, еще одна, 68-летняя, попала в больницу с многочисленными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU