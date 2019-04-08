Липчанка воткнула любовнику нож в спину за переписку с другими женщинами

СЕГОДНЯ 13:34 2019-04-08T13:34:44+03:00

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В Липецке будут судить 24-летнюю чрезмерно ревнивую даму, которая едва не убила возлюбленного. Все случилось накануне Дня защитника отечества, 22 февраля. Девушка и ее 36-летний возлюбленный решили отметить праздник. Во время алкогольной посиделки между любовниками вспыхнула ссора на почве ревности.

В частности, дама узнала, что ее сожитель переписывается с другими женщинами в соцсети и пригрозила, что бросит его. Мужчина решил уладить ситуацию и подошел к девушке, чтобы помириться. В этот момент дама схватила со стола кухонный нож и воткнула любовнику в спину.

Мужчину с ножом в спине вовремя привезли в больницу и смогли спасти. Но вред здоровью оценили, как тяжкий. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, женщина полностью признала вину и подробно обо всем рассказала. Материалы дела направили в суд, женщине грозит до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU