Липчанка нашла утерянную кем-то карту и отоварилась на 10 000 рублей

СЕГОДНЯ 13:48 2019-04-08T13:48:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке поймали мошенницу, которая преступно воспользовалась чужой невнимательностью. Изначально в полицию обратилась 23-летняя девушка и рассказала, что потеряла банковскую карту и кто-то снял с нее деньги.

В ходе расследования выяснилось, что утерянную карту нашла 30-летняя гражданка. Взрослая женщина даже не подумала отнести карту в банк или найти владельца. Наивно полагая, что никто не узнает, мошенница решила устроить шопинг за чужой счет. По данным пресс-службы УМВД области, она отоварилась в магазинах на 10 000 рублей.

Аферистку, естественно, вычислили и задержали. Сейчас ей вменяют «мошенничество с использованием электронных платежей» – часть 2 статьи 159.3 УК. Даме грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU