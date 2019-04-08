Под Липецком сгорели 70 тонн старой соломы

СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-08T14:18:46+03:00

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Крупный пожар произошел минувшим вечером, 7 апреля, в Чаплыгинском районе Липецкой области. Там на территории сельхозпредприятия вспыхнули стога со старой соломой. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГПСС, сигнал о пожаре поступил спасателям в 19.03. На место сразу же выехало подразделение пожарно-спасательного поста села Троекурово.

Огонь стремительно распространился по легко воспламеняемой соломе. На момент прибытия пожарных, огнем было охвачено 150 м2 территории, горело 70 тонн соломы. Также существовала опасность, что пламя распространиться на сельскохозяйственные постройки. Пожарным удалось остановить распространение огня, к счастью, никто не пострадал.

Заброшенные постройки подожглиФото: УГПСС Липецкой области

Фото: УГПСС Липецкой области

В тот же вечер чуть позже, в 19.45, в деревне Федякино Краснинского района загорелись два бесхозных строения на площади 30 м2. Огонь быстро потушили, по предварительным данным, это был поджег. Поджигателей сейчас ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU