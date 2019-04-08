Мошенники со взломанной страницы выманили у липчанки деньги

СЕГОДНЯ 15:28 2019-04-08T15:28:05+03:00

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В Липецке женщина стала жертвой интернет-мошенников, которые выманили у нее деньги. Согласно материалам дела, в июне прошлого года женщине пришло сообщение в «Одноклассниках» от подруги, где та просила дать ей взаймы некую сумму денег.

Ничего не заподозрив, липчанка откликнулась на просьбу приятельницы и перевела ей на указанный в сообщении онлайн кошелек 26 996 рублей. Вскоре выяснилось, что на самом деле страницу подруги взломали мошенники, которые и рассылали сообщение от ее имени.

Поняв, что отдала деньги аферистам, женщина пошла в полицию, там состава преступления не нашли и тогда липчанка обратилась в прокуратуру, после чего уголовное дело возбудили. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, дело возбуждено по части 3 статьи 158 УК – кража с банковского счета.

ИСТОЧНИК KP.RU